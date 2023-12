OM : L’anecdote amusante d’Aubameyang sur son but en ciseau !

L’OM s’est imposé sur le fil 4-3 face à l’Ajax, Aubameyang a marqué un triplé grâce à un superbe ciseau et deux penaltys. Au micro de RMC, l’attaquant a évoqué ce match, ses buts et son cas personnel.

Pierre-Emerick Aubameyang s’est confié au micro de RMC Sport après la rencontre : « C’est une très belle performance. Ça a été un match difficile. Parce qu’en face il y a beaucoup de qualité. On est super contents d’avoir gagné. Maintenant on va jouer une finale face à Brighton. Si on aime faire peur aux supporters ? Je ne suis pas sûr qu’on aime ça non. Ça reste de grands joueurs en face et ils nous ont mis en difficulté par moment, car ils savent très bien ressortir le ballon. Ils savent bien jouer au football. On a fait le travail, ce soir, on a tout donné, on a été chercher vraiment au plus profond de nous-mêmes et on a gagné le match. Si ça peut lancer mon aventure à l’OM ? J’espère tout simplement. Ce que je ressens ? Je ne peux qu’être content. Quand on marque, on est content en tant qu’attaquant. Vous savez, je suis quelqu’un d’humain et il faut rester humble dans ces moments-là. En tout cas je remercie mes coéquipiers de me faire travailler au quotidien et d’être avec moi, et le soutien que j’ai reçu avec certains mots qui font du bien dans ces moments-là. Je suis très touché par cette solidarité ».

Il faut rester humble dans ces moments-là

Au micro de l’autre diffuseur Canal+, Aubameyang a aussi raconté son ciseau, grâce à Arsenal… « Avec les gars, on a regardé ensemble le match d’Arsenal. Il y a eu un but similaire avec un petit ballon au deuxième poteau. Ce matin, j’ai dit à Amine: ‘Pourquoi tu ne centres pas au deuxième poteau ? Tu mets un piquet, ils sont tous en train d’aller au premier. Il m’a dit: ‘Tu sais quoi, j’ai pensé à ça quand je suis arrivé là-bas, je te la mets’. Et puis voilà… L’instinct et la retournée ».

Le debrief du match OM – Ajax (4-3) à chaud en direct

La réaction du joueur de l’OM Jordan Veretout après la victoire du club marseillais face à L’Ajax (4-3 lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa.

A lire aussi : OM-Ajax (4-3): le but d’Aubameyang qui signe un triplé et offre la victoire !

«On a fait un bon match, on avait à cœur de renouer avec la victoire, c’était une période un peu compliquée en ce moment. Mais on est restés solidaires, ensemble on peut faire de belles choses, même si tout n’a pas été parfait ce soir. On a pris trois buts mais on en a mis 4. Donc le principal était la victoire. Aujourd’hui, on est contents, on est qualifiés, maintenant dans 15 jours on ira jouer une petite finale à Brighton pour jouer la première place. Ce sont des matches références, des gros matches, face à une belle équipe de l’Ajax. On voulait renouer avec la victoire, c’est fait, mais on corrigera les petites erreurs. Le plus important était de gagner et on l’a bien montré ce soir, » a-t-il déclaré au micro de M6.