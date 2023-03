OM: L’explication de Courbis sur les problèmes défensifs marseillais

Depuis plusieurs matchs Tudor est critiqué pour les premières mi-temps ratées de son équipe. Et maintenant pour ses résultats en dents de scie sur cette deuxième moitié de saison. Lors d’une interview à la Provence, Rolland Courbis a tenté d’expliquer la faillite défensive du moment…

Consultant pour RMC et ancien coach de l’OM, Rolland Courbis s’est exprimé concernant la défense marseillaise dans les colonnes de la Provence :

Il te faut trois monstres derrière– Courbis

« Pour jouer de cette façon, à trois derrière, il te faut trois monstres. Des gars irréprochables dans le marquage, la vitesse et les duels. À l’OM, hormis parfois Mbemba, ils en sont loin même en pleine possession de leurs moyens. Problème, deux d’entre eux courent après leur meilleure forme… » Rolland Courbis— Source: La Provence (17/03/23)

Passé par l’OM entre 1988 et 1991, puis de 1994 à 1995, Bruno Germain a joué 160 matchs avec l’OM et a laissé un bon souvenir aux supporters marseillais. Spectateur régulier des matchs de l’OM, Germain fait partie des admirateurs de Tudor et relativise sur les critiques que reçoit le coach.

Il ne faut pas jeter la pierre à Tudor

« J’apprécie sincèrement le travail que fournit Tudor. Depuis le début de saison, on assiste toujours à des beaux matches, à deux ou trois exceptions près. Mais ça arrive à tout le monde, comme le déclin physique. On voit une équipe conquérante qui respecte la devise du club. Je ne suis pas entraîneur mais je connais un petit peu le football via ma carrière de joueur, et je pense honnêtement qu’on aurait tous fait comme lui face à Strasbourg. Il ne faut pas lui jeter la pierre. Sortir deux attaquants pour densifier la défense et notamment être plus conquérant sur le jeu aérien quand l’adverse a tendance à allonger le jeu, c’est totalement logique. Encore plus à domicile quand tu mènes 2-0 au début de la 88e minute, après avoir joué une heure en infériorité numérique. Tout le monde pensait que le match était plié. Ses choix étaient naturels ; s’il fallait rejouer cette rencontre 99 fois, l’OM ne se ferait jamais égaliser. Le retour des Strasbourgeois est un petit miracle. C’était la bonne solution, après ce sont aux joueurs de répondre présents sur le terrain et de mieux gérer ces situations un peu chaudes en fin de partie. Tudor n’est pas responsable des défaillances individuelles. C’est vrai qu’il a tenté quelques coups qui n’ont pas toujours fonctionné. L’opinion publique ne l’a pas épargnée… Mais les journalistes, les observateurs et les supporters ne sont pas au quotidien avec son groupe, ils n’ont pas certaines clefs de lecture qui pourraient expliquer des choix qui nous paraissent surréalistes. Je trouve les jugements sévères sur ce point. Si je ne me trompe pas, avec le jeu des suspensions, il y a toujours un ou deux changements chez les titulaires. Par exemple, même s’il n’est pas le plus performant en ce moment, Matteo Guendouzi alterne entre le milieu et le soutien de l’attaquant de pointe. Igor Tudor fait du mieux possible avec l’effectif qu’il a à disposition. Il fait tourner avec justesse. Je ne vois pas ce qu’il pourrait apporter de plus. Il n’a pas non plus sous la main un groupe homogène de 22, 23 joueurs. Je trouve qu’il gère bien son effectif justement. » Bruno Germain – Source : La Provence (15/03/2023)