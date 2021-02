OM : L’exploit de Jacques Henri Eyraud

Billet d’humeur matinal. Veille de match…

Difficile de parler du sportif à l’Olympique de Marseille actuellement. Même après une victoire cette semaine Nice (3-2) c’est encore le conflit entre les supporters marseillais et la direction du club qui est au cœur de l’actualité et de nos pensées.

Le président du club Jacques Henri Eyraud a décidé de partir au combat contre les groupes de supporters, c’est très mauvais calcul de sa part qui pourrait bien causer sa perte.

Car en s’attaquant d’abord aux marseillais trop nombreux selon lui au club, et pas assez productifs à son gout, puis à ceux qui font vibrer le vélodrome et avalent les kilomètres pour défendre leur ville, leurs couleurs, l’ancien dirigeant de Disneyland a réussi en moins d’une semaine le tour de force d’unifier la Totalité, 100% des composantes du peuple olympien contre lui. Et ça c’est un exploit qu’il faut quand même souligner !

Supporters, anciens dirigeants, anciens joueurs, politiques, personnalités en tout genre, restaurateurs, chefs d’entreprise, rappeurs, consultants, médias, associations OM Nation aux quatre coins du monde, réseaux sociaux, influenceurs… tous veulent aujourd’hui le voir quitter Marseille sans délai. Seul contre tous, face à une telle pression populaire, on se demande aujourd’hui simplement combien de temps pourra-t-il encore tenir.

En tout cas, il serait grand temps que le propriétaire du club Frank McCourt prenne clairement position publiquement, et pas en envoyant un énième communiqué via la l’agence qui gère sa communication.

Bon sinon, oui il y a un match demain, et allez l’OM…