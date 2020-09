OM / LFP : Eyraud a soutenu… Labrune

Vincent Labrune a été nommé président de la Ligue de football professionnel, ce jeudi 10 septembre. Jacques-Henri Eyraud a voté pour l’ancien dirigeant de l’OM.

Outsider face au Parisien Michel Denisot (75 ans), Vincent Labrune viendra remplacer Nathalie Boy de la Tour à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP). Et ce, au plus grand désarroi de Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas. « Là, on se retrouve avec un président mal élu, clivant, qui a contre lui plusieurs clubs de L1, dont les deux plus gros, la quasi-majorité de la L2 et la Fédération « , a pesté le dirigeant de Lyon. De son côté, Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, a soutenu son prédécesseur.

Eyraud a opté pour Labrune

Vincent Labrune aura mis du temps avant de se déclarer officiellement candidat. Jusqu’au dernier moment, l’homme à la crinière soyeuse n’avait toujours pas annoncé sa candidature. Selon Le Parisien, l’ancien chef de l’OM était réticent pour des raisons familiales. Mais ses confrères présidents, Loïc Féry (Lorient), Laurent Nicollin (Montpellier), Jean-Pierre Rivère (Nice), Jean-Pierre Caillot (Reims), Waldemar Kita (Nantes) ou encore …. Jacques-Henri Eyraud l’auraient convaincu de s’engager. JHE n’a pas donné d’explications sur son soutien envers l’ancien patron du dernier deuxième de Ligue 1.