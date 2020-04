OM – L’hommage de Christophe Galtier à Pape Diouf

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et actuel entraineur du LOSC, Christophe Galtier a rendu hommage à Pape Diouf, emporté par le Coronavirus, hier soir, à l’âge de 67 ans :

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris hier soir le décès de Pape Diouf. Du journaliste à la plume magnifique, de l’agent qui n’avait qu’une seule parole, au grand président olympien qu’il a été… Je garderai de Pape l’homme bienveillant et toujours là pour conseiller et aider. Une énorme pensé à sa famille. RIP », a ainsi déclaré l’entraineur du LOSC et ancien joueur de l’OM.

