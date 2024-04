OM : l’hommage de Moumbagna envers Aubameyang !

L’Olympique de Marseille s’est qualifié ce jeudi pour les demi-finales de Ligue Europa en battant le Benfica Lisbonne lors de la séance de tirs au but (1-0, 4-2 t.a.b.). En zone mixte, Faris Moumbagna n’a pas tari d’éloges sur Pierre-Emerick Aubameyang.

« Je tiens à féliciter mes coéquipiers et notamment Aubameyang »

« Je tiens à féliciter mes coéquipiers et notamment Aubameyang qui fait un travail remarquable sur le côté qui a la lucidité de jeter un coup d’œil et d’effectuer ce beau centre, a affirmé Moumbagna. L’équipe a tout donné jusqu’au bout. On a rien lâché. Les jeunes ont également fait preuve de courage », a-t-il ajouté.

