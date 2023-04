OM: Libbra a une explication sur la baisse de régime de Clauss

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son match face au MHSC. Un match que Clauss a traversé sans jamais véritablement rentrer dedans…

‘Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux que de prendre 1 point face à Montpellier au Stade Vélodrome. Malgré quelques bonnes phases offensives, les hommes de Tudor ont vraiment été timides dans ce secteur de jeu. Son arme du début de saison, les pistons, ne sont plus du tout au niveau et cela se ressent dans la dynamique de l’équipe.

Si les supporters et les médias ont tapé, à juste titre, sur les prestations de Nuno Tavares lors des dernières rencontres, les récentes sorties de Jonathan Clauss ne peuvent pas être laissées sous silence.

Pourtant, Marc Libbra a une explication concernant le niveau de l’ancien lensois :

Difficile pour lui a digérer– Libbra

« Dans son rôle de piston, il bombardait, ça déroulait tout seul. Il n’a pas été pris en Bleu et je pense que cela a été difficile pour lui de digérer ça. Quand tu te prends à rêver d’une Coupe du Monde à quelques mois de la compétition, et que finalement tu n’y vas pas, je peux comprendre qu’il faille un peu de temps pour avaler la pilule. » Marc Libbra— Source: Le 10 Sport (01/04/23)

La note de Jonathan Clauss: 3/10



Son appréciation

Clauss est en train de donner raison à Deschamps

La question se pose sur ces dernières semaines… Celui qui ressemblait à la recrue parfaite cet été se transforme peu à peu en joueur transparent. Le Français semble avoir été marqué par son absence à la Coupe du Monde au Qatar mais les dernières prestations ne donneraient pas raison au sélectionneur? En dedans offensivement et limité défensivement, le piston droit a de plus en plus de mal à peser dans les résultats des Marseillais. Moins percutant dans ses appels et moins efficace dans ses centres, on se demande où est passé le Clauss du début de saison.