OM : Libbra ne veut pas revivre ça !

L’OM perd de gros points pour la Ligue des Champions. Si le club est en grande forme à l’extérieur, à domicile c’est beaucoup plus délicat. Dans les colonnes de la Provence , Marc Libbra (ex OM), pense que la qualification en Ligue des Champions sera très difficile.

Au stade Vélodrome, l’OM n’a plus gagné à domicile en Ligue 1 depuis le 14 janvier et le succès 3-1 contre Lorient. Dans le même temps Lens et Monaco tournent bien. Le dernier nul 1-1 de l’OM a domicile contre Montpellier, le 31 mars et la victoire dans la foulée de Lens, le lendemain contre Rennes 1-0 font que les deux équipes sont à égalité de point. De quoi inquiéter l’ancien attaquant de l’OM Marc Libbra…

OM : « Ne pas revivre la saison de Bielsa » (Marc Libbra) https://t.co/LqRiiRyeXC pic.twitter.com/FP6CcLiH7K — WF OM (@WYN_OM) April 4, 2023

Rappelez vous l’époque Bielsa où l’OM est champion d’automne et finit quatrième

« Oui, c’est inquiétant parce que l’équipe n’arrive plus à faire la différence au Vélodrome. Elle a déjà perdu 20 points. C’est terrible. Si elle avait pris 50 % des points perdus, elle serait seule en tête du championnat ! Le tout en ayant un effectif qui se donne à 100 %. On peut avoir des regrets. Il y a aussi l’aspect physique. Que s’est-il passé en l’espace de quinze jours qui explique que les joueurs n’ont plus d’essence ? Je peux entendre cet argument à deux ou trois journées de la fin. J’ai du mal à comprendre comment l’équipe en est là. Cette saison, le stade bat des records d’affluence et l’équipe n’y arrive pas. J’ai eu la chance de connaître ce qu’il y a de plus beau à l’OM, mais aussi de plus moche. Cette saison, les joueurs ont connu le plus beau. Il y a eu quelques banderoles, mais ça a fonctionné sur 80-90 % de la saison. Il n’y a eu ni anicroche ni souci, et il ne doit pas y en avoir maintenant. Au contraire, ils ont tout le temps connu une dinguerie. Sont-ils perturbés par ces deux grosses défaites ? Je cherche les causes. Je suis persuadé qu’Igor Tudor a fait des erreurs. Le match contre Strasbourg (2-2) est pour lui. On ne sort pas Sanchez qui fait les efforts. Contre Montpellier, on ne met pas Vitinha devant avec Sanchez derrière. Quand l’OM a quelque chose qui fonctionne avec un Sanchez qui est le premier défenseur, qui va presser et foutre le bordel tout le temps, tu ne changes pas. Ça serait un gâchis par rapport à la saison qui a été faite. L’OM avait les armes pour aller au bout. La saison n’est pas finie, Marseille reste une équipe redoutable à l’extérieur où elle a gagné presque de partout. L’espoir est toujours là. Elle est au coude-à-coude avec Lens où elle va à la 34e journée, après des déplacements à Lyon et Lille. Au Vélodrome, elle reçoit des équipes qui luttent pour se maintenir. Rappelez vous l’époque Bielsa où l’OM est champion d’automne et finit quatrième. Il ne faudrait pas revivre ça. L’ensemble de la saison est bon, mais il faut être sur le podium. Je reste persuadé que cette équipe peut aller chercher quelque chose, même si ça va être très difficile. Si tu finis en Ligue Europa, c’est catastrophique ; si tu vas en Ligue des champions, c’est logique. » Marc Libbra – Source : La Provence (4/04/2023)