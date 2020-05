OM – Ligue 1 : La date de reprise est fixée !

La Ligue de Football Professionnel a décidé que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 reprendraient fin août pour la saison 2020/2021 !

Ce samedi, la LFP a communiqué les dates de reprise pour les deux grands championnats français ! Pour la Ligue 2 et la Ligue 1, les matchs reprendront respectivement les 22 et 23 août.

Reprise le 23 août pour la L1

Ces dates ont été décidées ce vendredi lors du conseil d’administration de la LFP et communiqué via le procès verbal. « Après consultations des diffuseurs Médiapro, Canal+ et beIN Sports, les dates de début de saison peuvent être fixées le 23 août pour la Ligue 1 et le 22 août pour la Ligue 2. » Ces dates doivent encore subir une validation par l’UEFA mais il y a de grandes chances qu’elles soient acceptées et que le football reprenne à la fin du mois d’août !