OM / Ligue 1 : La solution d’Aulas pour le retour du public dans les stades « en avril ou mai »

OM, LOSC, ASSE ou encore Lyon et PSG… Tous les clubs sont dans l’attente du retour du public dans les stades pour être encouragé.Dans un entretien accordé à France Bleu, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a évoqué la possibilité de revoir des supporters dans les stades dans les mois qui arrivent.

Depuis la crise du coronavirus, les supporters de tous les clubs français ne peuvent pas aller dans leurs stades pour soutenir leurs équipes. Une situation qui devient difficile à vivre pour les amoureux du football mais aussi pour les clubs qui ont un gros manque à gagner financièrement.

Je souhaite que l’on puisse associer la pratique du sport et la vaccination le plus vite possible — AULAS

Jean-Michel Aulas s’active donc en coulisses pour préparer le retour des supporters dans les stades français. Ce lundi, il était à Castelmaurou avec Noël Le Graët pour évoquer ce sujet avec le Gouvernement et donc Roxana Maracineanu.

« C’est une collaboration avec le Ministère. On essaie d’apporter des analyses statistiques sur les risques et les process à développer pour retrouver du public dans les salles et les stades. C’est tout un programme scientifique établi avec des gens compétents pour mieux connaitre les risques et la circulation du virus dans les stades. On apporte une plateforme de recherche scientifique qui va donner un certain nombre de solutions et d’idées à ceux qui prendront la décision de reprise. Je souhaite que l’on puisse associer la pratique du sport et la vaccination le plus vite possible parce que c’est le besoin de la population aujourd’hui de pouvoir refaire du sport et pouvoir participer dans les stades à un certain nombre de matches. (…) D’ici la fin de saison? C’est prématuré de le dire. La vaccination est encore un peu en retard actuellement. Je suis persuadé que si on accélère la vaccination, on a une chance de pouvoir revoir des spectateurs dans les stades. A partir de fin avril, début mai, on pourrait avoir une relance de cette possibilité » Jean-Michel Aulas – Source : France Bleu (22/02/21)