OM-Ligue 1: Les joueurs pas prêts a reprendre le championnat ?

La majorité des clubs de Ligue 1 veulent jouer les 10 matches qui restent de la saison 2019/2020. L’importance des droits TV est en jeu, mais certains joueurs ne seraient pas prêts a reprendre…

Malgré les annonces du président Macron sur un possible déconfinement à partir du 11 mai prochain, les joueurs ne seraient pas favorables à une reprise de la saison. La LFP pense à une reprise au alentour de mi-juin, dans des stades vides. Selon RMC, le risque de blessure et de contagion freinent les joueurs à terminer le championnat.

Le président de Dijon s’est montré lui aussi en défaveur d’une reprise de la Ligue 1…

La fin de saison me paraît quand même compromise — Delcourt

« Je reste sur ma position : la priorité, c’est la santé. Concernant notre club, on ne reprendra pas l’entraînement tant que les conditions sanitaires ne seront pas requises. La date du 11 mai est un espoir, mais quand on entend les ministres, c’est une date qui peut être encore décalée. Avancée, ça m’étonnerait beaucoup vu la situation, mais décalée, reportée encore. […] Jouer un match tous les trois jours ? Quand j’entends ça et plein d’autres choses… La fin de saison me paraît quand même compromise. » Olivier Delcourt – source : L’Equipe