OM – Ligue 1 : Les joueurs vont-il renoncer à leur salaire ?

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission l’After Foot ce mercredi, Philippe Piat, président de l’UNFP (syndicat des joueurs), a révélé qu’une action collective s’apprêtait à être votée pour permettre aux clubs de traverser la crise plus sereinement…

Les joueurs de Ligue 1 vont-il renoncer à une partie de leur salaire comme ont pu le faire ceux de la Juventus ou du côté du FC Barcelone ? Des négociations sont en cours comme l’a indiqué Philippe Piat président de l’UNFP sur les ondes de RMC Sport hier soir :

une action très importante au niveau des salaires

« En ce qui concerne les joueurs en France, comme ils sont en chômage partiel, ce qui est certain, c’est qu’ils ont déjà perdu 16% de leur salaire. Par ailleurs, au moment où je vous parle, je ne peux pas vous donner des informations trop précises parce que nous sommes en discussion avancée avec les clubs. On va avoir une réunion la semaine prochaine pour valider un accord que l’UNFP a négocié avec les représentants et qui permettra de montrer que les joueurs auront une action très importante au niveau des salaires (…) l’accord politique qu’on va faire permettra aux clubs de passer ce mauvais moment de trésorerie un peu plus facilement. » », Philippe Piat – Source RMC Sport