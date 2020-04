OM – Ligue 1 : Vers un emprunt de 300 à 500 M€ !

Le football Français se mobilise actuellement pour préparer l’après « Coronavirus ». Gérard Lopez, le président du LOSC, serait ainsi chargé d’emprunter entre 300 et 500 millions d’euros pour la Ligue 1.

Les clubs de ligue 1 travaillent actuellement sur plusieurs scénarios pour tenter de sauver le football français d’une crise financière majeure. Alors que Canal + et BeIn Sport ont fait savoir qu’ils n’avaient pas l’intention de payer la dernière traite de droits TV, Gérard Lopez a été chargé d’emprunter entre 300 et 500 millions d’euros pour la Ligue 1.. C’est ce qu’il explique dans les colonnes de l’Equipe ce mardi :

On situe notre demande entre 300 et 500 M€

« On situe notre demande entre 300 et 500 M€. (…) « On doit se faire un trésor de guerre, explique-t-il. Mais pas un trésor de guerre dans une banque qu’on n’aurait pas le droit de toucher. Non, une ligne de crédit, de plusieurs centaines de millions d’euros, qu’on pourrait débloquer à l’issue d’un vote effectué par les clubs, dans une situation comparable à celle d’aujourd’hui. Une ligne de crédit qui renforcerait la Ligue et le foot français. (…) « Sur une durée de trois à cinq ans, cela coûterait 3 à 4 millions d’euros chaque club de L1 par an. Compte tenu de l’urgence, c’est acceptable. » Gérard Lopez – Source : L’Equipe

