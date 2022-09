OM – Lille : Jonathan David annonce la couleur !

Dans un entretien accordé à l’Équipe, Jonathan David est revenu sur le bon début de saison de son équipe et se projette sur le déplacement à Marseille ce samedi.

Auteur de quatre buts et deux passes décisives, Jonathan David est l’atout numéro un de l’attaque du LOSC depuis le début de la saison. L’international Canadien est revenu pour l’équipe sur le match de samedi entre l’Olympique de Marseille et le LOSC (21 heures). Le buteur lillois se montre confiant malgré les absences de Cabella, Weah et Zhegrova. David est aussi revenu sur la défaite des marseillais contre Tottenham ce mercredi en Ligue des Champions. S’il reconnaît la bonne prestation des joueurs de Tudor, il affirme vouloir profiter des points faibles de l’OM ce samedi au Stade Vélodrome.

On veut disputer tous les matchs pour les gagner

« Tout le monde sait que c’est un beau stade et une belle atmosphère. Mais on prépare ce déplacement comme le prochain. Ce n’est pas parce que c’est l’OM qu’on a plus envie de jouer. On veut disputer tous les matches pour les gagner. (…) Oui. C’est une équipe très agressive qui joue bien au ballon, qui est bonne en transition. Des points faibles ? À part le carton rouge dont ils ont écopés, je n’en ai pas vu. Même à 10 contre 11, ils sont restés très solides. Ils ont encore eu des opportunités en transitions. À moi de repérer en match leurs points faibles. » Jonathan David – Source : L’Équipe (09/09/2022) OM : L’avis tranché de Di Meco concernant Tudor et sa gestion de Payet ! – https://t.co/54YyQJUupG pic.twitter.com/pwRUGDlFb8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2022

Ils vont jouer la Ligue des Champions, donc il faut être plus frais

Comme son coéquipier, José Fonte est lui aussi revenu en zone mixte d’après match sur le déplacement à Marseille. Le capitaine lillois compte bien profiter du calendrier chargé des marseillais pour leur infliger leur première défaite de la saison en Ligue 1.

« En ce moment, on est bien à l’extérieur. On est fort, on joue bien, on a des occasions. On a pris sept points en trois matchs. Maintenant, il y un bon match contre Marseille qui arrive. Un match dur contre une très bonne équipe dans un bon moment. Mais on sait qu’ils vont jouer la Ligue des Champions, donc il faut être plus frais pour faire un grand match et prendre les trois points… » José Fonte – Source : Zone mixte (04/09/2022)