OM, Lille, Lyon concurrents du PSG ? Ménès est à un avis bien tranché !

Les bons résultats de l’OM en Ligue 1 ont redonné confiance au groupe. André Villas-Boas se veut ambitieux, il vise le podium et pourquoi plus si le PSG n’est pas au rendez-vous. Cependant, pour Pierre Ménès il n’y a pas vraiment de concurrent au PSG…

Pierre Ménès a répondu aux questions des internautes via son Face Cam. Le consultant de Canal+ estime que cette saison le PSG n’aura pas de concurrents pour le titre de champion de France, même pas le LOSC et encore moins Lyon et Marseille…

Je ne vois pas de vrai concurrent à Paris pour le titre — Ménès

« Je ne vois pas de vrai concurrent à Paris pour le titre. Je suis désolé de briser l’ambiance et encore, je le dis tous les ans. Depuis que les Qataris sont là : c’est la moindre des choses. Même si Lille est séduisant, je pense que Paris ne sera pas du tout la même équipe après une vraie coupure durant la trêve hivernale, malgré les difficultés rencontrées en début de saison. Les joueurs vont prendre un rythme de croisière qui sera difficile à suivre même pour le LOSC. Néanmoins, ça n’ôte rien à toutes les qualités et ce côté séduisant qu’à le jeu lillois. C’est quand même très impressionnant cette façon qu’ils ont de répéter match après match, des prestations abouties défensivement, au milieu, en attaque… Avec beaucoup de rotation. C’est quand même une équipe qui fait plaisir à voir, et pour l’instant beaucoup plus que le PSG. » Pierre Ménès – source : Face Cam de Canal+ (07/12/2020)