OM : Lille rassuré… les autorités revoient leur copie ?

Après le caillassage des bus lyonnais dimanche dernier, les autorités ont déclinés toutes responsabilités à l’image du ministre Darmanin. Pourtant, afin de rassurer le LOSC qui se déplace à Marseille ce samedi, le dispositif a évolué…

Avant OM vs LOSC, Olivier Létang a mis la pression. Il a envoyé un courrier à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, mais aussi au président de la LFP, Vincent Labrune, dans l’optique d’obtenir des conditions garanties de déplacement de son équipe au Vélodrome. Il s’est aussi épanché dans la presse pour mettre une pression médiatique sur les autorités et l’OM avant cette rencontre.

Un dispositif policier plus adapté par rapport à un match normal sera déployé par mesure de précaution

Ce vendredi le journal l’Equipe raconte qu’une réunion « préparatoire à cette rencontre s’est justement tenue jeudi à la Préfecture. Après avoir emprunté un itinéraire légèrement différent de d’habitude dimanche, en raison des travaux et de la tenue de la course à pied Marseille-Cassis, le car de l’équipe adverse reviendra à un trajet plus « classique », demain, sans que la Préfecture ne souhaite en divulguer les détails pour des raisons de sécurité. » Le quotidien sportif précise qu’un dispositif policier plus adapté par rapport à un match normal sera déployé par mesure de précaution. Notamment, les cars de supporters du LOSC devraient arriver plus tôt afin d’éviter un incident.

La direction du club nordiste s’est montrée satisfaite de ces mesures et la fait savoir dans un communiqué publié sur son site internet: « Le LOSC a été informé par la Préfecture des Bouches-du-Rhône de l’ensemble des mesures d’encadrement et dispositifs de sécurité renforcés. Le LOSC veut se montrer confiant quant au dimensionnement et à l’efficacité des mesures exceptionnelles nécessairement prises par les autorités. »