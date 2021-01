OM : Limoger Villas-Boas, un coût bien trop élevé pour Eyraud ?

Depuis samedi soir et la 3e défaite de suite l’OM en Ligue 1, le départ d’André Villas-Boas est évoqué. Le coach olympien qui avait déjà mis son départ dans la balance après la défaite face à Nîmes ne devrait pas quitter Marseille avant la fin de contrat car cela aurait un coût trop important pour le club…

André Villas-Boas est resté à l’OM car son groupe lui a demandé l’été dernier. Sauf que le lien semble petit à petit s’étirer. L’union n’est plus à l’ordre du jour, plusieurs joueurs ont la tête ailleurs. Dans ce contexte, le départ du technicien portugais a été évoqué, le nom d’Ernesto Valverde a même été cité par la presse espagnole. Cependant, l’OM ne devrait pas faire le choix de limoger AVB, car le coût serait trop élevé…

A lire : MERCATO : VALVERDE RÉPOND À L’INTÉRÊT DE L’OM POUR REMPLACER VILLAS-BOAS !

Virer Villas-Boas et son staff c’est presque 5M€ ?

En effet, selon La Provence, si le président Eyraud venait à limoger son technicien portugais et son staff avant la fin de la saison, le club devrait débourser une somme comprise entre 4 et 5 millions d’euros. Un montant très élevé pour les finances du club déjà dans le rouge. Le technicien portugais et son staff seront libres en juin prochain, Pablo Longoria pourra alors recruter un nouveau coach et reconstituer en profondeur un effectif…