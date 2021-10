OM: L’impact du Vélodrome selon Christophe Pélissier !

La stade Vélodrome a sorti ses plus belles couleurs ce dimanche face au FC Lorient, afin de rendre hommage à Bernard Tapie. Une ambiance extraordinaire comme depuis le début de saison…

L’enceinte marseillaise était en feu lors de la large victoire de l‘OM face au FC Lorient (4-1). L’ambiance a été au niveau des joueurs, et à surement permis à ces derniers de se transcender. Sans oublier la forte émotion en début de rencontre lors de l’hommage au célèbre président de l’Olympique de Marseille décédé, Bernard Tapie. Pour l’occasion, les deux virages ont déployé deux magnifiques tifos.

L’ambiance du Vélodrome a semble-t-il impacté le cours du match selon le coach du FC Lorient :

Certains joueurs découvraient le fait de jouer dans des stades pleins– Pelissier

« A la mi-temps je trouvais qu’on avait fait beaucoup d’erreurs techniques que l’on n’a pas l’habitude de faire. Je pense qu’il y avait des situations à jouer avec un peu plus de justesse technique et on en a manqué. Est-ce que c’est l’environnement, est-ce que certains joueurs découvraient le fait de jouer dans des stades pleins comme ça ? Sûrement, mais ça ne doit pas être une excuse. Ce sont des matchs qui doivent permettre de grandir dans une carrière. Certains ont touché du doigt le fait qu’il va falloir bosser pour y arriver » Christophe Pélissier— Source: Conférence de presse (18/10/21)

Auteur d’une vive réaction suite à un projectile lors sur l’attaquant de Lorient Stéphane Diarra, Dimitri Payet a tenu à réagir pour susciter une prise de conscience.

Les jets de projectile, les envahissements de terrain, les bagarres entre les supporters, il faut que ça cesse — Payet

« Les jets de projectile, les envahissements de terrain, les bagarres entre les supporters, il faut que ça cesse. Ça vaut aussi pour nos supporters. C’est pour ça que je me suis un peu énervé. (…) C’était une soirée particulière, il y avait un contexte hors football. On avait à cœur de rendre cette fête et ces hommages magnifiques. Je pense qu’en marquant quatre buts avec l’aide des supporters qui ont supporté et rendu hommage au Boss toute la partie, on a eu une belle soirée au final » Dimitri Payet – Zone Mixte (17/10/2021)