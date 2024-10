OM : L’incompréhension de Riolo suite à la sanction infligée à Benatia !

Mehdi Benatia écope d’une suspension de 3 matches suite à son coup de gueule face à Lyon. une sanction bien trop élevé pour le journaliste Daniel Riolo qui l’a fait savoir dans l’After sur RMC…

Sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur la sanction infligée à Mehdi Benaita, il l’a juge bien trop sévère. « En aucun cas cela ne mérite autant. Il faut déjà avoir un casier quand tu te présentes devant la commission, mais Benatia vient juste d’arriver dans notre championnat. Je ne crois pas à la théorie du manque de respect (envers l’arbitre, ndlr), mais moi, j’aurais mis un match, pas plus. 3 matchs fermes et 3 matchs avec sursis, c’est trop ».

Benatia ? En aucun cas cela ne mérite autant !

Dans L’Équipe, Sébastien Deneux, président de la Commission de Discipline, s’est exprimé sur la sanction infligé à Mehdi Benatia : « La Commission considère que les propos tenus par Mr Benatia sont d’une part, à la mi-temps du match, déplacés et, en fin de match, blessants. Ils tendent à remettre en cause l’intégrité de Mr Bastien et de manière diffuse le traitement à charge supposé de son club, alors que Mr Benatia incarne une figure importante de l’OM. Il a donc engagé ainsi sa responsabilité pour avoir à deux reprises, au cours de la même soirée, enfreint le règlement disciplinaire et la charte de l’éthique, même s’il convient aussi de tenir compte de son casier disciplinaire vierge de toute sanction. »

Les propos tenus par Mr Benatia sont d’une part, à la mi-temps du match, déplacés et, en fin de match, blessants

Lors de la 5e journée, Mehdi Benatia a pesté contre l’arbitrage à Lyon par Benoît Bastien. Au micro de DAZN, il avait d’ailleurs exprimé son mécontentement et émis des hypothèses jugées « complotiste » par la Commission de Discipline qui l’a convoqué ce mercredi.

#OM Medhi Benatia écope de trois matchs de suspension ferme plus trois matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles… pour #OLOM@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/nmvs3NAeg1 — Karim Attab (@karimattab1) October 2, 2024

En visio conférence, le conseiller sportif marseillais s’est expliqué et, d’après L’Equipe, aurait eu une stratégie de défense. Seulement, la Commission de Discipline n’a pas faibli et l’a sanctionné de 3 matchs de suspension fermes et 3 matchs avec sursis. Une décision que l’Olympique de Marseille ne comprend pas. Le club fait entendre sa voix via un communiqué publié ce mercredi soir.

Le communiqué de l’OM

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2024

L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP à son conseiller sportif, Medhi Benatia.

Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l’objet son conseiller sportif alors qu’il ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral officiant lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, le 22 septembre dernier.

Cette décision est d’autant plus surprenante et incompréhensible qu’elle n’est pas cohérente, ni équilibrée au regard de situations ou évènements similaires survenus récemment ou dans un passé plus lointain pour lesquels la commission a statué.

L’OM tient à préciser que le club continuera de faire entendre sa voix à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire.