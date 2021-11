OM : L’incroyable anecdote de Niang sur Franck Ribery

Ancien grand attaquant de l’OM, Mamadou Niang a raconté sur le plateau de DFM jeudi dernier son arrivée à l’OM avec un certain Franck Ribery. L’attaquant détaille la façon de travailler de l’ancien du Bayern Munich, un grand professionnel qui donnait tout sur le terrain…

Super joueur et homme fantasque c’est souvent cette image que laisse Franck Ribery. Son ancien coéquipier à l’OM, Mamadou Niang raconte l’investissement incroyable de l’ancien ailier gauche du Bayern, un grand professionnel qui vomissait après les matches…

Ribery vomissait ses tripes car il était vidé — Niang

« On est arrivé en même temps avec Franck, on était dans le même hôtel avec nos femmes, on presque vécu 2 mois avant de trouver notre logement. C’était un extra-terrestre. En prépa, on ne le connaissait pas, il arrivait de Galatasaray, il a surclassé tout le monde. (…) On était sur le banc lors du premier match amical, Fabien m’avait dit, il sort d’où ce joueur, c’est un monstre ? Il courait partout. Je me demandais s’il pouvait tenir à fond comme ça. (…) Franck il se donnait tellement à 100% qu’à la fin des matches la première chose qu’il faisait quand il rentré au vestiaire c’est d’aller aux toilettes pour vomir. Il vomissait ses tripes car il était vidé. Il avait tellement tout donné, tu ne pouvais pas lui parler, il allait vomir de fatigue, de douleur. C’était incroyable ce joueur. (…) On a été en vacances ensemble, je suis allé le voir à Munich, il m’avait invité à La Fio. On est souvent au téléphone ensemble. En vacances, c’était incroyable car il se levait le matin, il allait faire 40 à 1h de footing à du 16km, c’était une machine. Il ne s’arrêtait pas, il prenait une semaine et c’est tout. Deux semaines avant la reprise il était déjà au centre d’entrainement du Bayern. » Mamadou Niang – source : FCMarseille (11/11/2021)

Mamadou Niang, s’est aussi exprimé sur le cas Mandanda…

C’est difficile d’en parler, Steve est un ami– Niang

« C’est difficile d’en parler, Steve c’est un ami, un pote, je l’ai vu arrivé à l’OM. Sa carrière parle pour lui, il a rendu plus que des services à l’OM, c’est une légende. J’aurais aimé que sa sortie soit meilleure, parce que c’est pas la fin tout peut encore changer. Il méritait mieux, mais après le coach c’est le patron, il faut accepter ses choix. Quand j’étais sur le banc je l’acceptais toujours, parce que c’est lui le capitaine. Mandanda c’est quelqu’un d’intelligent donc il respecte les choix de Sampaoli, même si c’est difficile pour lui, quand on est footballeur on veut jouer tous les matchs. Le coach a la chance de disposer de deux supers gardiens avec Steve et Pau Lopez, ça doit être aussi compliqué pour Sampaoli. Il a à sa disposition une légende du club, et un gardien qui souhaitait faire venir. » Mamadou Niang— Source: FCM (11/11/21)

