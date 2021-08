OM : L’incroyable but de Bamba Dieng impressionne les supporters !

Sur les réseaux sociaux, l’Olympique de Marseille a publié une vidéo d’un but de Bamba Dieng à l’entraînement. Le Sénégalais impressionne les supporters !

Avec peu de temps de jeu lors de la préparation de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a gagné le coeur des supporters et la confiance du coach Jorge Sampaoli.

Ce lundi, le compte officiel du club a publié une vidéo de l’attaquant où il marque un but splendide. Cette action a été vivement partagée sur les réseaux sociaux par les supporters marseillais qui espèrent le voir sur le terrain lors des prochains matchs !

Wooooooooooooooooow.

𝐁𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐠 did some magic on the training pitch 🤩🇸🇳 pic.twitter.com/IKA9Pyo7vp

— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 16, 2021