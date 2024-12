OM : L’incroyable statistique qui explique les carences défensives…

L’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, accumule 21 erreurs nettes cette saison, une statistique inquiétante qui inclut des buts contre leur camp, des pénaltys provoqués et des cartons rouges. Cette tendance, qui coûte des points cruciaux, doit être corrigée rapidement pour que l’OM atteigne ses objectifs en Ligue 1 et en Europe.

L’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi cette saison 2024-2025, est l’un des deux clubs des cinq grands championnats européens à accumuler un nombre élevé d’erreurs nettes. Avec 21 erreurs à son actif, l’OM se retrouve aux côtés de Southampton (26) dans une statistique alarmante. Ces erreurs incluent des buts contre leur camp, des pénaltys provoqués, des cartons rouges et d’autres fautes qui offrent des occasions franches à l’adversaire.

😵‍💫 Il n’y a que deux équipes qui comptabilisent au moins 20 erreurs nettes (buts contre leur camp, penaltys provoqués, cartons rouges, erreurs qui offrent une occasion) dans les 5 premiers championnats cette saison : 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Southampton FC (26)

🇫🇷 Olympique de Marseille (21) pic.twitter.com/Z94Tvuk7Pa — DATA´Foot (@DTFootball_) December 4, 2024

Ces erreurs ont des conséquences directes sur les résultats des matchs. Un but contre son camp ou un penalty concédé peut changer l’issue d’une rencontre, tandis qu’un carton rouge entraîne un désavantage numérique, souvent difficile à surmonter. Pour l’OM, cette tendance pourrait nuire à ses ambitions, notamment en Ligue 1 et en Europe.

Trop d’erreurs et de fautes grossières

Sous la direction de De Zerbi, l’équipe s’efforce d’adopter un jeu de possession et de construction soigné, mais ces erreurs montrent que l’OM peine à appliquer pleinement cette philosophie. Les problèmes de concentration, notamment les cartons rouges et les fautes évitables, soulignent un manque de rigueur qui pourrait coûter cher au club dans la course au titre et aux compétitions européennes.

Pour corriger cette dynamique, De Zerbi doit travailler sur la discipline collective et la gestion des moments cruciaux. La réduction de ces erreurs sera essentielle pour que l’OM puisse rivaliser avec les meilleures équipes de France et d’Europe cette saison. La concentration et la maitrise technique sont des éléments sur lesquels l’équipe peut s’améliorer…