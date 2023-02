OM : L’indice UEFA français est en grand danger !

Avec seulement deux clubs français encore en coupe d’Europe, l’indice UEFA est en grande difficulté. D’autant plus que les Pays-Bas et le Portugal se rapprochent dangereusement. Le printemps sera une période décisive pour tenter de sauver cet indice.

🇪🇺 Le genre de soirée qui fait très mal à l’indice UEFA français, qui est plus important que jamais.https://t.co/SMwSfFC8RC — RMC Sport (@RMCsport) February 24, 2023

Soit-disant le Qatar a sauvé le football français la grosse blague on risque de ce retrouver 7ème à l’indice Uefa. Le pire classement pour la France c’est jamais arrivé avant 2011 et les droits tv nan parlons même pas une catastrophe. Franchement quesqu’ils ont apporté ?? pic.twitter.com/fw7WYx3CeT — SaM L’⚪lyⓂ️pieN 🇲🇦 (@lemarocain75) February 24, 2023

L’indice UEFA des clubs français est à la peine. L’élimination dès les phases de poules de la ligue des champions pour l’OM était un premier signe inquiétant. Puis les éliminations en Ligue Europa du Stade Rennais, de l’AS Monaco et du FC Nantes plombent encore l’indice UEFA français. La France est cinquième au classement UEFA, avec 60 331 points. Bien loin des 74 354 de l’Italie, quatrième. La France a tout de même une petite avance de 3 000 points sur les Pays-Bas, sixième et près de 7 000 sur le Portugal septième. Mais le mois de mars pourrait être décisif pour l’indice UEFA français. Le PSG, qualifié en 8ème de finale de la ligue des champions face au Bayern. Et l’OGC Nice qualifié pour les 16ème de finale de la Conférence Ligue restent les derniers espoirs du foot français. Mais face à eux les Pays-Bas comptent sur le duo AZ Alkmaar – Feyernoord. Et le Portugal ont eux le trio Benfica, Porto, Sporting. Actuellement la France a deux places qualificatives directement pour la phase de poule de la ligue des champions. Mais si les Pays-Bas et/ou le Portugal doublent la France au classement UEFA, ce nombre de places pourrait diminuer…