OM : L’indispensable homme de l’ombre Valentin Rongier !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Montpellier dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier, titulaire et très présent lors de ce match.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Montpellier hier soir au Stade Vélodrome. Face à plus de 50.000 personnes, les hommes de Jorge Sampaoli continuent leur bonne série avec un 7e succès consécutif toutes compétitions confondues à la clé. L’OM se met idéalement en confiance avant de disputer son quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face au PAOK ce jeudi. Les Marseillais ont rapidement pris le match en main avec plusieurs incursions dans le camp montpelliérain. Dès les premières minutes, les joueurs de l’OM ont multiplié les offensives par l’intervalle d’Amine Harit ou de Gerson. Dès la 9e minute, Valentin Rongier progresse et adresse une passe dans le bon intervalle à Amine Harit qui parvient à s’immiscer dans la surface de réparation. Le Marocain fait la différence et glisse un ballon à Cheikh Bamba Dieng, seul face à la cage, pour ouvrir le score. Dix minutes plus tard, après un beau mouvement collectif, Gerson lance l’attaquant sénégalais dans la surface. Il est déséquilibré et obtient un penalty. Cengiz Ünder s’en charge et prend à contre-pied le portier montpelliérain. Tout au long de la rencontre, l’OM s’est contenté de maîtriser et n’a jamais été véritablement inquiété par Montpellier. Un succès qui permet à l’OM de conforter sa deuxième place et de gagner de l’avance sur ses poursuivants, Strasbourg et Nice.

Titularisé dans le rôle de latéral droit hybride, Valentin Rongier continue d’avoir la confiance de Jorge Sampaoli à ce poste-là. Match après match, il continue de démontrer qu’il est précieux dans l’effectif.

A lire : OM : Ménès pointe du doigt la prestation d’un Marseillais lors de la victoire face au MHSC !

La note de Valentin Rongier : 7/10

Son appréciation FCM

Rongier toujours aussi sérieux !

Une nouvelle fois titularisé par Jorge Sampaoli dans ce poste de faux latéral droit, Valentin Rongier a une nouvelle fois mis toutes ses qualités au service de l’équipe tout au long de la rencontre. Il n’a jamais été vraiment inquiété par les attaquants montpelliérains. Ce qui lui a permis de ne pas se cantonner à son rôle de latéral droit et de prendre quelques risques en projetant vers l’avant, notamment sur le premier but marseillais. Bien lancé, il voit l’appel d’Amine Harit et lui glisse un ballon parfait pour se diriger vers le but de Montpellier. Également solide derrière sur les quelques interceptions qu’il a dû effectuer, le volume de jeu de l’ancien nantais continue de surprendre.

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Dans son couloir droit, il a été vigilant face à Wahi, bien aidé par Saliba sur certains coups. Mais il a aussi été intéressant offensivement avec cette faculté à glisser dans l’axe pour trouver des solutions à l’image de cette ouverture pour Harit sur l’ouverture du score de son équipe (9e). Auteur de plusieurs interventions décisives en deuxième mi-temps avant d’être remplacé par KOLASINAC (79e). Maxifoot 7/10 Un bon match pour l’ancien Nantais. Comme à son habitude, il a été sérieux au poste de latéral droit et n’a pas été mis en difficulté défensivement. Il s’est aussi illustré offensivement avec une belle passe vers Harit sur le premier but de l’OM. Remplacé à la 79e par Pol Lirola (non noté). FootMercato 6,5/10 Toujours dans ce rôle de latéral droit, l’ancien Nantais a évolué très haut sur le terrain. Il faut dire que le peu d’animation offensive du MHSC dans son couloir l’a bien aidé pour apporter plus haut, comme avec cette superbe passe clé vers Harit qui amène ensuite le premier but olympien (8e). Il a ensuite continué son travail en deuxième période pour contrôler Wahi, Savanier et les Montpelliérains, et son incroyable volume de jeu l’a bien aidé. Remplacé par Kolasinac (79e). Le Bosnien est venu apporter son expérience défensivement pour que son équipe ne se fasse pas surprendre en fin de match.

Voir le Debrief en intégralité : OM – MHSC : Gros coup au classement ! Masterclass d’HARIT, Sampaoli fait tourner et ça marche !