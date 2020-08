OM : « L’inquiétude des supporters sur l’avenir du club est liée à Jacques Henri Eyraud ! »

Extrait de l’émission DFM. Notre journaliste Mourad Aerts évoque l’inquiétude des supporters de l’OM pour la saison prochaine malgré le maintien d’André Villas-Boas au poste d’entraineur.

En réponse à une question d’un auditeur, Mourad Aerts justifie l’inquiétude des supporters pour la saison à venir, malgré le maintien en poste d’André Villas-Boas, et de la majorité des joueurs de l’an passé. Et pour notre journaliste, cela est le fruit d’un manque de confiance envers Jacques-henri Eyraud.

A LIRE AUSSI : Mercato OM Villas-Boas : « Il y a toujours cette pression de vendre, c’est difficile à gérer »

CHAQUE FOIS QU’IL PARLE, ÇA NE PASSE PAS.

« C’est une très bonne question et la réponse tiens en un mot : Jacques-henri Eyraud. C’est bien de mettre le doigt sur Villas-Boas. Habituellement, quand on a un bon coach, on se rassure en disant « c’est bon ». Là on a un bon coach, aimé des supporters, et tu peux t’accrocher à ça. Mais, tu n’y arrives pas, et on a la sensation que les supporters n’y arrivent pas non plus (…) Les gens en ont tellement marre de Jacques-henri Eyraud qu’ils sont dans ce pessimisme. Et on peut comprendre, car il y a eu des grandes promesses qui ont été faites, avec un retour sur terre derrière. Il y a eu aussi une communication du personnage Jacques-henri Eyraud qui n’est pas passée… Chaque fois qu’il parle, ça ne passe pas. De plus, on ne sait pas à quoi va ressembler l’équipe le 5 octobre (…) et tu es dans le pessimisme. Parce que tu te dis « Y a Eyraud, il va peut être vendre des joueurs, il va peut être « arnaquer » Villas-Boas, qui voudra partir derrière… Donc il y a cette crainte. Et cette crainte, elle est symbolisée par le président. »

Mourad Aerts. Source : DFM – 27/08/2020



POUR VOIR, OU REVOIR EN INTÉGRALITÉ NOTRE DERNIÈRE ÉMISSION DFM