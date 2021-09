OM : L’interrogation d’un Payet sans concession après la défaite face à Lens

L’OM s’est incliné 2-3 face à Lens ce dimanche soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Auteur d’un doublé, Dimitri Payet n’a pas caché sa déception après cette rencontre, il s’est exprimé au micro de Prime Vidéo.

Dimitri Payet a expliqué au micro d’Amazone que Lens en voulait plus que l’OM ce soir. Il a souligné l’inconstance de son équipe lors de ce match…

Je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait pour le remporter — Payet

« On est forcément déçu. Au vu de la physionomie du match, je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait pour le remporter. On perd face à une équipe qui en voulait plus que nous ce soir, la défaite me semble logique. On a essayé mais sur courant alternatif, on a eu des hauts et beaucoup de bas, ils ont su en profiter. Ils ont été plus réguliers que nous sur ce match là. Il faudra revoir ce qu’on a mal fait et surtout rectifier le tir rapidement. » Dimitri Payet – source : Prime Vidéo (26/09/2021