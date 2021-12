OM – Lirola : « Ce sont des erreurs de ma part »

Le joueur de l’OM Pol Lirola était en conférence de presse ce vendredi après midi pour répondre aux questions des journalistes à la veille du match face à Brest. Il a notamment évoqué son positionnement sur le terrain ainsi que ses performances cette saison.

L’Olympique de Marseille affrontera Brest ce samedi au vélodrome (coup d’envoi 17h) . A la veille de cette rencontre comptant pour la 17e journée de Ligue 1 Pol Lirola a évoqué son positionnement sur le terrain et son rendement cette saison.

C’est vrai que je suis moins efficace mais ce n’est pas le système ou le jeu qui est en cause.

« On a changé de système par rapport à la saison dernière, le coach me voit comme un joueur polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes. Je suis à sa disposition, je dois juste donner mon meilleur pour aider l’équipe. Je suis à l’aise en ailier, où j’ai plus joué dernièrement en l’absence d’Under, mais je suis aussi à l’aise en latéral. » (…) C’est vrai que je suis moins efficace mais ce n’est pas le système ou le jeu qui est en cause. J’ai souvent des opportunités, mais je suis moins décisif, moins bon sur la dernière passe. C’est plus des erreurs de ma part qu’une question de système, je vais retourner la situation et corriger ça pour faire de nouveau des passes décisives ». Pol Lirola – Source Conférence de presse.

