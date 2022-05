OM : Lirola doit retrouver sa spontanéité !

L’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement 0-3 face à Lyon lors de cette 35e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille était prévenu, car Lyon vient souvent s’imposer au Vélodrome en fin de saison. Sampaoli avait décidé de laisser Guendouzi, Rongier et Harit sur le banc. Le match a été globalement médiocre avec un manque flagrant de rythme des deux côtés. L’OM a eu plusieurs occasions franches en premières mi-temps mais Arek Milik n’a pas été efficace. L’OM, sans être bon, aurait pu mener au score, au passage l’arbitre n’a pas voulu siffler une main de Dembélé dans sa surface. Monsieur Gauthier a par contre validé le but lyonnais malgré un possible hors jeu et une faute sur Pau Lopez. Ce but encaissé a clairement mis un coup sur la tête des marseillais, qui ont été incapables de se révolter. Lyon a marqué un second but sur une hésitation de Caleta Car avec Harit et un marquage aléatoire de Saliba. L’OM aurait pu revenir à 2-1 dans les dernières minutes, mais Bakambu a totalement raté une énorme occasion et sur le contre, Toko Ekambi a planté le but du 0-3. Une humiliation à domicile avec un gros manque d’efficacité, des erreurs défensives, une incapacité à réagir et un arbitrage douteux…

Aligné dans le couloir droit, Pol Lirola a plutôt bien défendu sauf sur le troisième but. Offensivement, il reste trop imprécis…

La note de Pol Lirola : 4/10

Son appréciation FCM

Lirola doit retrouver sa spontanéité !

Aligné à son poste de latéral droit, l’ancien de la Fiorentina a été présent dans son couloir. Il s’est bien projeté malgré la présence d’Under avec qui la complicité sur le terrain est toujours compliquée. Sa présence haute n’a pas été efficace la faute à une qualité de centre bien trop aléatoire. Lirola est toujours trop hésitant et pas assez spontané. Il a longtemps bien tenu défensivement avant d’être mal placé sur le but de Toko Ekambi qu’il laisse complétement seul au second poteau. Du mieux, mais encore trop d’hésitations et une confiance à retrouver…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Rarement titulaire depuis deux mois, le latéral droit, excepté une passe dangereuse dans l’axe pour Kamara (4e), a présenté un profil tourné vers l’avant par ses projections et ses transmissions vers Under. Un bon centre pour Milik (17e), un autre raté sur Lopes (73e) mais il est ensuite aspiré sur les contres adverses. Maxifoot 5/10 Le latéral droit a réalisé une première période intéressante. Il a notamment récupéré plusieurs ballons dans les pieds de Toko Ekambi. En seconde mi-temps, l’Espagnol a été moins tranchant et il a oublié l’international camerounais sur le troisième but lyonnais. FootMercato 5/10 Un peu plus en jambes qu’à l’accoutumée, le latéral droit olympien était sérieux défensivement dans son couloir (4/5 duels remportés). Il tentait même parfois de se projeter vers l’avant et était auteur d’un centre dangereux aux abords des 6m que Milik manquait de reprendre de peu (17e) et d’une longue passe toujours pour Milik dans la surface (48e). 90Min 3/10 On a retrouvé un Pol Lirola plutôt entreprenant. Le latéral espagnol a tenté une offensive pour centrer pour Milik dans une belle zone. On l’a senti volontaire et appliqué dans son repli. Pas de réel espace laissé à Karl Toko-Ekambi. En deuxième, aucun centre exploitable et pourtant les situations existaient. Pourtant, Lirola en est à accuser ses coéquipiers. Sur le troisième but, le piston ibérique a lâché son marquage.

