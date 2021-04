OM : « Lirola ? La meilleure recrue pour Sampaoli ! »

L’Olympique de Marseille a remporté le match de la 33e journée de championnat face au FC Lorient hier soir (3-2). Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola sur cette rencontre.

Après un match nul frustrant la semaine dernière sur la pelouse de Montpellier (3-3), et un but subi dans les arrêts de jeu, c’est cette fois l’Olympique de Marseille qui a inscrit un but décisif en toute fin de match. Après l’ouverture du score de Dimitri Payet, le latéral droit espagnol Pol Lirola a été l’auteur de son premier doublé en professionnel. Une performance qui ravive sa situation délicate : prêté avec option d’achat de 12 millions d’euros par la Fiorentina, ce dernier ne sera pas sans conséquence économique s’il venait à poursuivre son aventure avec l’Olympique de Marseille.

La note de pol lirola : 7,5/10

Son appréciation