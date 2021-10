OM : Lirola révèle ce qui a changé pour lui par rapport à l’année dernière…

Interviewé par le site officiel de l’Olympique de Marseille, Pol Lirola est revenu sur son placement sur le terrain.

« 𝗡𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝘀𝗼𝘂𝗱𝗲́𝘀 𝗲𝘁 𝗮𝘃𝗼𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗰𝗼𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗱𝘂 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿 𝗮𝘂𝘅 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹'𝗢𝗠 » 💙 L'intégralité de l'interview de @lirola_kosok 🇪🇸

« Je peux aussi monter sur les ailes et montrer le meilleur de mes qualités » – Pol Lirola

« Je suis très heureux parce que je me sens ici chez moi. Je ne peux rien demander de plus : l’équipe est en forme et j’espère que ça va continuer ainsi. Nous sommes un groupe extraordinaire, composé de joueurs sensationnels. Et ça se voit sur le terrain. Nous sommes tous très soudés et nous avons à cœur de donner du plaisir aux fans de l’OM qui nous apportent un soutien incroyable dans le stade (…) Les matchs à l’Orange Vélodrome ont été incroyables. Je ne les oublierai jamais. Je n’ai jamais vécu une telle expérience en jouant à domicile. Il faut y être pour le croire ! Mon rôle dans l’équipe est différent de celui de l’année dernière : je joue toujours milieu de terrain, mais je peux aussi monter sur les ailes et montrer le meilleur de mes qualités » Pol Lirola – Source: Olympique de Marseille (24/09/2021)