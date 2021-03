OM : Lizarazu explique pourquoi cet effectif ne peut pas tenir le rythme de Sampaoli

Après deux victoires obtenues sur le fil, l’OM de Sampaoli s’est écroulé à Nice samedi. Une défaite 3-0 qui sonne comme une piqure de rappel : en effet cet effectif est fragile…

Sue le plateau de Téléfoot sur TF1, le latéral champion du monde 1998 a expliqué que l’effectif actuel est trop fragile et n’avait pas la caisse pour appliquer le rythme demandé par Sampaoli. Lizarazu estime que le coach argentin va limiter la casse avant de repartir de zéro la saison prochaine…

Sampaoli va limiter la casse pour l’OM jusqu’à la fin de la saison

« La défaite de l’Olympique de Marseille à Nice ? Non je ne suis pas vraiment surpris. Il y a eu l’effet psychologique avec la venue de Jorge Sampaoli, mais ça ne peut pas durer longtemps. C’est une équipe qui est fragile, qui manque probablement de moteur pour tenir le rythme imposé par Sampaoli. D’ailleurs samedi, Jorge Sampaoli a été assez honnête, il ne s’est pas enflammé après les deux dernières victoires et a reconnu que cela avait été l’anarchie face à Nice. Il va limiter la casse pour l’OM jusqu’à la fin de la saison. Et après éventuellement pouvoir repartir sur une saison pleine avec une vraie préparation. » Bixente Lizarazu – Source: Téléfoot (21/03/2021)