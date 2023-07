OM : L’objectif d’Ounahi est clair !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’arrivée de Marcelino pourrait totalement relancer Azzedine Ounahi. Considéré comme un remplaçant de luxe par Tudor, le Marocain travaillerait dur pour s’imposer comme l’une des pièces fortes du milieu de terrain du nouveau coach olympien.

Azzedine Ounahi aurait quasiment deux semaines d’avance sur son programme de reprise. Toujours handicapé par sa blessure au pied, le Marocain n’est pas avare d’efforts et fait tout ce qui est en son pouvoir pour revenir le plus rapidement possible. Selon les informations de L’Équipe, lors de ses vacances au Maroc, Ounahi était accompagné par un préparateur physique personnel et par l’un des kinés de l’OM, Yannick Dyduch.

Depuis la reprise de l’entraînement, les joueurs de l’OM ont pris part à plusieurs tests d’endurance et les performances d’Ounahi sur ces exercices auraient impressionné en interne. Pour ceux qui connaissent le joueur, ce n’est pas vraiment une surprise, le Marocain était l’un des joueurs qui parcouraient le plus de kilomètres par match en Ligue 1, lorsqu’il jouait à Angers. Si le joueur de 23 ans arrive à trouver le niveau qu’il avait atteint lors de la Coupe du Monde au Qatar, ce serait une excellent nouvelle pour l’OM, qui vient aussi de renforcer son entre jeu avec l’arrivée de Geoffrey Kondogbia.

Ounahi veut réussir à l’OM

Azzedine Ounahi travaille dur pour revenir de sa blessure contractée avec le Maroc face au Brésil. Capable d’évoluer à plusieurs postes au milieu, le joueur de 23 ans sera prêt à la reprise des matchs, selon son entourage : « Il sera apte pour les premiers matches officiels de la saison, en août, l’objectif est vraiment le tour préliminaire de Ligue des champions. Il a très bien bossé, il est déterminé à convaincre Marcelino. »

Après avoir vécu six premiers mois compliqués, le Marocain souhaiterait ardemment s’imposer à l’OM et prouver à Marcelino qu’il a sa place dans son milieu de terrain. Si sa position préférentielle est celle de milieu relayeur dans un 4-3-3, Ounahi est capable de jouer à quasiment tous les postes de l’entrejeu. Sa polyvalence pourrait être un atout de poids dans les décisions à venir du coach espagnol.

Le nouvel entraîneur phocéen envisagerait d’ailleurs de le faire évoluer sur un des côtés de son 4-4-2 ou bien comme numéro 10 si l’OM passe en 4-2-3-1. Cependant, difficile de ne pas imaginer Marcelino tenter d’aligner le double pivot Kondogbia–Ounahi, tant les deux semblent complémentaires.