OM: « L’objectif, rapporter la coupe de France à Marseille ! »

Arrivé à l’OM contre 12 millions d’euros en provenance de l’AS Roma cet été, Jordan Veretout a mis du temps à s’adapter. Désormais indiscutable, il veut remporter la coupe de France…

L’OM réalise pour le moment un très beau parcours en coupe de France. Les joueurs d’Igor Tudor ont éliminé Rennes puis le PSG, deux adversaires qui jouent le haut du tableau en Ligue 1. Pour Jordan Veretout, joueur essentiel au milieu de terrain marseillais, l’Olympique de Marseille doit aller au bout de la compétition. Il a affirmé ses ambitions au micro de Maritima :

On a envie d’aller la chercher– Veretout

« Je pense qu’on a fait une belle chose en en coupe, maintenant il nous reste 3 matchs dans cette compétition et on ne va pas se le mentir l’objectif c’est de la rapporter à Marseille. À partir du moment où on a gagné des grosses équipes comme Rennes, Paris… On a envie d’aller la chercher, on aura un match difficile contre Annecy prochainement. » Jordan Veretout— Source: Maritima (17/02/23)

Quand je suis arrivé à Marseille je n’étais pas prêt physiquement

»Chacun s’adapte différemment. Pendant ma préparation avec l’AS Roma, je me suis rendu compte que j’allais partir. Le coach ne m’a pas fait jouer les matchs amicaux. J’ai fait une préparation sur la pointe des pieds pour ne pas me blesser, ce qui est tout à fait normal. Et quand j’arrive à Marseille je ne suis pas prêt physiquement, même si je n’étais pas blessé et que j’ai enchainé les entrainements. Mentalement et physiquement je n’étais pas prêt à répondre présent tout de suite. Tudor m’a fait confiance. Il a voulu me mettre des minutes dans les jambes pour enchainer et me faire atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible. Mon adaptation a pris un peu plus de temps que les autres. Il faut laisser le temps au joueur aussi de bien s’adapter. Même si on est dans un métier, où surtout à l’OM, on a pas le temps. J’ai pris mon rythme au fur et à mesure. Le début n’a pas été splendide, mais j’ai quand même fait des bons matchs, même si on attendait plus de moi. Maintenant je suis dans une forme physique très bonne. J’enchaine les matchs. Je me sens très bien avec mes coéquipiers. Aujourd’hui je suis bien dans ma tête, je suis bien physiquement et après sur le terrain on essaie de dérouler. » Jordan Veretout – Source : Maritima (16/02/2023)