OM : « L’OM peut faire un parcours en Coupe d’Europe, mais… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé hier soir face à l’ASSE (3-1). Un succès qui a emballé Jérôme Rothen après la rencontre sur les ondes de RMC…

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire en triomphant de Saint-Étienne hier soir au Stade Vélodrome. Consultant pour RMC, Jérôme Rothen a exprimé son enthousiasme à l’idée de voir l’OM en Coupe d’Europe cette saison. Mais pointe un point noir pour les marseillais.

« Marseille ne pourra pas faire toute une saison sans un vrai numéro neuf » — Rothen

« Je suis excité de voir Marseille avec cette Europa League. Ce qui se passe sur ce début de saison, ça donne un certain engouement. Les jeunes joueurs vont pouvoir créer quelque chose en apportant de la fraîcheur. Entre le championnat et la Coupe d’Europe, je suis sûr qu’une dynamique intéressante peut se mettre en place. Après, Marseille ne pourra pas faire toute une saison sans un vrai numéro neuf. Longoria a été surprenant sur le mercato avec Sampaoli. Pour l’instant, il a sorti des joueurs qui donnent satisfaction. Donc s’il n’arrive pas à faire l’attaquant cet été, il le prendra peut-être en janvier pour la deuxième partie de saison. Si en plus de ça, le public suit, ça peut donner quelque chose d’intéressant. L’OM peut faire un parcours en Coupe d’Europe » Jérôme Rothen – Source : RMC (28/08/21)