OM : Longoria a porté plainte !

Pablo Longoria avait expliqué qu’il allait porter plainte suite à la fameuse réunion avec les responsables des groupes de supporters. C’est chose faite !

En effet, selon l’Equipe, « le parquet de Marseille a bien reçu une plainte contre X du président de l’OM, Pablo Longoria, à la suite de la réunion houleuse du 18 septembre. (…) L’enquête, ouverte le 24 septembre pour tentative d’extorsion, chantage et menaces sous conditions de crime ou de délit, continue sous cette forme, a précisé la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens. Longoria a par ailleurs déjà été entendu par la police. »

Pablo Longoria a bien porté plainte après la réunion agitée avec les supporters de l’OM https://t.co/Jv6BKTwnrx pic.twitter.com/HyywBkAGFm — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 5, 2023

Interrogé par la Provence, Rachid Zeroual avait été cash ; « Je n’en ai rien à foutre (sic), il peut dire ce qu’il veut. Je sais ce que j’ai entre les mains. S’il continue, ça sortira aux yeux de tous. Les gens qu’il couvre au centre de formation ne pourront plus se cacher. C’est tout ce que j’ai à dire. (…) Sa plainte ? Il brasse du vent, il brasse du vent. Il a dit qu’il portait plainte contre qui, contre quoi ? Rien. Moi aussi, je vais porter plainte. »

🔴 Crise à l’OM : après la conférence de presse de Pablo Longoria, Rachid Zeroual annonce qu’il va lui aussi « porter plainte » 👉 https://t.co/kw2pEzwqPt#OM #TeamOM #Longoria pic.twitter.com/x4UKGMdo66 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 22, 2023

Je reste président et j’ai demandé à mes avocats de porter plainte

« Je m’exprime en tant que président de l’OM, je tiens à féliciter l’équipe et le caractère montré à Amsterdam. J’ai vécu des journées compliquées. Ce qui s’est passé lundi est simplement inamissible. J’étais touché par l’élan du soutien populaire et l’affection de tous. Tous ceux qui ont compris la nécessité du changement. J’ai eu une très grande conversation avec McCourt, j’ai eu un soutien inconditionnel, cela me fait chaud au cœur. Cela me donne de l’énergie. J’ai décidé de poursuivre ma mission de président. Je serai à Paris dimanche. Je suis une personne de valeur avec des convictions, je ne peux pas me contenter de dénoncer une situation, je dois aller au bout des choses. J’ai demandé à mes avocats de porter plainte. Je ne veux pas de conflit, je veux simplement mettre fin à des modes de comportements, pour que cela ne se reproduise plus, a-t-il affirmé. On doit être en mesure de travailler dans un club de football normal. Nous avons fait beaucoup de choses depuis 2021 pour améliorer le club. je sais que tout n’est pas parfait, on a beaucoup à faire avec humilité. On doit progresser en conservant ces règles d’éthique. Je vais commencer la période la plus difficile de mon mandat de président. Je suis déterminé, à savoir faire l’OM un des meilleurs clubs européens. J’ai besoin du soutien de tous ceux qui veulent faire grandir le club. On doit sortir plus grand et finir avec toutes les pratiques que j’ai dénoncé. On doit changer les choses ensemble. Je veux élargir le débat afin que ce qui s’est passé ne soit plus accepté, ici ou ailleurs dans le monde du sport. »

#Longoria : « Je m’exprime en tant que président de l’OM, je tiens à féliciter l’équipe et le caractère montré à Amsterdam. J’ai vécu des journées compliquées. Ce qui s’est passé lundi est simplement inamissible. J’étais touché par l’élan du soutien populaire et l’affection de… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2023

#Longoria : « Tous ceux qui ont compris la nécessité du changement. J’ai eu une très grande conversation avec McCourt, j’ai eu un soutien inconditionnel, cela me fait chaud au cœur. Cela me donne de l’énergie. J’ai décidé de poursuivre ma mission de président. Je serai à Paris… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2023

#Longoria : « On doit être en mesure de travailler dans un club de football normal. Nous avons fait beaucoup de choses depuis 2021 pour améliorer le club. je sais que tout n’est pas parfait, on a beaucoup à faire avec humilité. On doit progresser en conservant ces régles… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2023

#Longoria : « J’ai besoin du soutien de tous ceux qui veulent faire grandir le club. On doit sortir plus grand et finir avec toutes les pratiques que j’ai dénoncé. On doit changer les choses ensemble. Je veux élargir le débat afin que ce qui s’est passé ne soit plus accepté, ici… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2023

RMC et son correspondant Florent Germain avait annoncé, « le président de l’OM Pablo Longoria a décidé de rester à son poste. Il l’annoncera en conférence de presse ce vendredi à 19h. »

A lire : OM: Mauvaise nouvelle confirmée pour les supporters marseillais !

🔴 INFO RMC SPORT – Le président de l’OM Pablo Longoria a décidé de rester à son poste. Il l’annoncera en conférence de presse à 19h.@flogermain — RMC Sport (@RMCsport) September 22, 2023

Comme l’indique le journal L’Équipe, Pablo Longoria a signé un contrat qui comporte une clause importante lorsqu’il est devenu président. La Provence affirme également, qu’en cas de démission, il devra rembourser tous les salaires perçus au groupe McCourt depuis qu’il a pris la relève de Jacques-Henri Eyraud en mars 2021.

Une donnée à prendre en considération. Sa côte en tant que dirigeant est élevée en Europe.