OM : Longoria a réussi son coup d’après Niang !

Passé par l’OM entre 2005 et 2010, où il a été capitaine, Mamadou Niang a marqué l’OM. Dans une interview au site web de la Ligue 1, Niang félicite le travail en interne de Pablo Longoria et d’avoir remis de l’ordre au club.

Ces dernières saisons avec la présidence de Jacques-Henri Eyraud, l’OM était mal géré sur et en dehors du terrain. En 2021 Pablo Longoria a pris sa place et a fait le ménage en interne et a reconstruit l’effectif pour permettre à l’OM d’être plus compétitif. L’ancien capitaine de l’OM Mamadou Niang remercie ce nettoyage fait par Longoria.

Il a su remettre de l’ordre

»Très positivement. Quand il a été nommé, j’étais très content car il y avait vraiment le » bordel » au club. Ça a mis un peu de temps mais il a su remettre de l’ordre. On ne règle pas tout du jour au lendemain, mais on voit qu’il fait beaucoup de bien au club, qu’il apporte beaucoup de sérénité. A chaque mercato, même si des joueurs partent, il arrive à les remplacer en termes de qualités et à monter une équipe cohérente. C’est vraiment un très bon président. Le club est plus que sur la bonne voie » Mamadou Niang – Source : Ligue.fr (21/02/2023)