OM: Longoria a-t-il manqué des grosses ventes ?

L’Olympique de Marseille a réussi un quasi-sans-faute durant le mercato estival avec l’arrivée de 10 recrues. Le club phocéen s’est également séparé de 13 joueurs avec notamment la vente de Cengiz d’Ünder au Fenerbahçe pour environ 10 millions d’euros et le prêt payant (1 million d’euros) de Mattéo Guendouzi, assorti d’une obligation d’achat de 12 millions d’euros + 5 millions d’euros de bonus. Benjamin Courmes et nos deux consultants du Débat Foot Marseille de la semaine, Jean-Charles de Bono (ancien joueur marseillais) et Matthias Manteghetti (ancien journaliste à Canal +) sont revenus sur les joueurs qui méritaient un gros transfert sur les cinq dernières années.

« Il y a eu des ratés sur les ventes »

Selon Matthias Manteghetti, Pablo Longoria est passé à côté de belles ventes. « À une certitude période, un Balerdi qui est jeune et qui a beaucoup joué, même si je le trouve catastrophique aurait pu partir pour une somme intéressante. De même pour Guendouzi qui aurait pu être vendu pour une certaine somme d’argent. Le cas Boubacar Kamara a été mal géré. En faisant bien les choses, il pouvait rapporter gros. Il y a eu des ratés sur les ventes », a affirmé l’ex-journaliste à Canal +.

Benjamin Courmes s’interroge quant à lui sur les joueurs qui sont partis. « Je me range un petit peu du côté de Longoria. A-t-on vraiment raté des très grosses ventes ? Avait-on les joueurs nécessaires pour réaliser ces grosses transactions. La dernière vente conséquente à l’OM est celle de Michy Batshuayi pour 40 millions d’euros en 2016 à Chelsea », a affirmé le co-fondateur du Football Club de Marseille.

Pour Jean-Charles de Bono, « Longoria n’a pas su faire prolonger Kamara qui aurait pu être vendu à prix fort« .