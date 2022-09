OM : Longoria adoube Kolasinac comme solution aux trous en défense !

Le mercato est terminé et l’Olympique de Marseille n’a finalement pas recruté de défenseur supplémentaire. S’il pouvait sembler à première vue qu’il manquerait un joueur en défense centrale pour doubler les postes, Pablo Longoria et Igor Tudor ont trouvé la solution en interne…

Pour doubler les deux postes de piston gauche et de défenseur central gauche, l’OM va s’appuyer cette saison sur Sead Kolasinac. Le président du club l’a annoncé vendredi en conférence de presse.

« On voulait construire un effectif de 22 joueurs, j’avais dit dans plusieurs conférences de presse qu’il nous fallait deux joueurs par position. Ce n’est pas le cas aujourd’hui parce que l’on a que 5 défenseurs centraux. Mais on a analysé au dernier moment la question de Kolasinac qui nous a donné satisfaction en match et aux entraînements dans cette position double de défenseur central et de piston à gauche. On est contents et on a cherché aussi à réduire le nombre de joueurs en défense (départ Duje Caleta-Car) pour donner la possibilité à Isaak Touré sur lequel on a fait un fort investissement de jouer, grandir. Il fallait lui donner de l’espace. Avec cette possibilité toujours de faire jouer Kolasinac dans ces deux positions. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (02/09/2022)

