OM – Longoria annonce la couleur : « Le mercato est ouvert jusqu’au 31 août »

L’OM disputait ce soir son dernier match amical face à Villarreal. Avant le match, le président Pablo Longoria a donné des précisions sur le mercato à venir des olympiens.

Avant la rencontre face à Villarreal, Pablo Longoria a été interrogé par Canal + sur les ambitions du club au niveau du mercato. Et le dirigeant espagnol n’a pas assuré qu’il n’y aurait pas d’autres recrues…

Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août — longoria

« Retrouver les supporters dans le stade ? C’est une sensation très spéciale, émotionnelle. À titre personnel c’est la première fois que je vois le Vélodrome avec des supporters et ça me fait beaucoup plaisir. Villarreal est un des meilleurs projets en Espagne, compétitif, sérieux. Ça va être un match très important pour nous, pour bien finir notre préparation. Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo longoria – Source : Canal + (31/07/21)