OM : Longoria envoie un message aux supporters marseillais

Interrogé au micro de Canal+ après la victoire des marseillais 3-2 face à Nice mercredi soir, Pablo Longoria a appelé à l’unité, il a précisé que l’OM avait besoin de ses supporters.

Pablo Longoria a évoqué l’importance des supporters au micro de Laurent Paganelli mercredi soir. Comme souvent, le directeur sportif s’est exprimé de façon assez convenue. Il a aussi adressé un message de remerciement à Nasser Larguet.

L’OM ne peut pas vivre sans ses supporters — Longoria

🗨️ « On doit travailler tous ensemble (…) L’OM ne peut pas vivre sans ses supporteurs » L’appel à l’unité de Pablo Longoria après #OMOGCN 🎙️ pic.twitter.com/9PLENfq8SL — Late Football Club (@LateFootClub) February 17, 2021



« L’OM ne peut pas vivre sans ses supporters. Nous avons besoin des supporters, on doit trouver la façon de travailler dans l’unité et le bon état d’esprit. On doit travailler tous ensemble. On doit trouver la solution, se parler et c’est la volonté du club. On a besoin d’unité. On va en avoir besoin pour atteindre nos objectifs. Nasser (Larguet) a donné de l’unité et de la normalité dans un moment d’instabilité. Il faut le remercier pour le travail effectué dans un moment très difficile. » Pablo Longoria – source : Canal + (17/02/2021)