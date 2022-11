OM : Longoria est cash concernant Tudor !

Le président Pablo Longoria était en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Ce dernier a évoqué l’avenir de son entraineur Igor Tudor, il affirme qu’il n’a jamais douté.

Un départ de Tudor ? Jamais. On n’a jamais douté

« Un départ de Tudor ? Jamais. On n’a jamais douté. On a toujours tenu la même position. Dans le foot, tu ne dois pas simplement analyser le dernier résultat comme un supporter. Un dirigeant doit analyser la tendance. C’était un mois très compliqué, ce n’était pas les résultats qu’on voulait. Contre Lens, on avait plus de 70% de possibilités de gagner le match. Contre Ajaccio, on avait 83% de possibilité. Contre Tottenham, on avait seulement 18% de chance de perdre… Quand tu n’as pas de résultat mais une bonne tendance, il faut toujours y croire. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)