OM – Longoria est cash : « les derniers résultats ne sont pas ceux attendus »

Interrogé sur RMC, Pablo Longoria a évoqué les derniers résultats de l’OM. Le président olympiens estime qu’ils ne sont pas à la hauteur et il espère aussi un retour du jeu vers l’avant…

On doit récupérer notre identité — Longoria

« On peut analyser cette saison en trois parties. L’approche de la saison avec de l’ambition et du beau jeu, en octobre-novembre avec les résultats de la Ligue Europa, après on a récupéré des sensations à partir de janvier. On doit récupérer notre identité, les derniers résultats ne sont pas ceux attendus, on doit être autocritiques ». ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

🎙 Pablo Longoria répond dans Rothen s’enflamme sur les compos de Sampaoli : « L’important, c’est l’identité de l’équipe. Avoir une identité de jeu déterminée est plus important que d’avoir un système de jeu. Après, chaque match nécessite un plan de jeu différent. » #rmclive pic.twitter.com/4omI7FMp4N — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022



Dans un entretien accordé à la Provence, Eric Di Meco revient sur le cas Milik. Il promet d’interroger Pablo Longoria sur ce dossier ce soir dans le cadre de Rothen s’enflamme sur RMC…

Je ne suis pas sûr que voir Milik sur le banc rende heureux Longoria — Di Meco

« L’histoire Milik est incompréhensible. Je n’ai pas compris qu’il ne soit pas titulaire à Troyes, ni qu’il ne rentre pas en priorité. C’est l’un des rares joueurs de classe internationale de cette équipe. Il rend de gros services et a sauvé pas mal de matches. (…) On se prive d’armes intéressantes. Lors de l’émission (ce mardi sur RMC en direct du centre RLD), je vais demander au président s’il valide tous les choix du coach. Il connaît le foot, a fait des miracles pour avoir une équipe compétitive. Je ne suis pas sûr que voir Milik sur le banc le rende heureux, après tout ce qu’il a fait pour l’engager puis pour le garder. Il va soutenir son entraîneur, c’est normal. À la fin de l’année, on va perdre Milik, il va falloir trouver un autre vrai attaquant. Ces derniers temps, on a chopé plus de Mitroglou que de Milik ». Eric Di Meco – source : La Provence (01/03/2022)