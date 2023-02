Auteur de bonnes arrivées à l’OM, Pablo Longoria réfléchit déjà aux besoins de l’OM pour se renforcer la saison prochaine. Lors du DFM le rappeur Kemmler exprime la confiance qu’il a dans les futurs choix de Longoria pour le prochain mercato d’été.

»Regarde on a pris Saliba, il part et après tu prends Mbemba pour 0 euros. C’est sur qu’il va y avoir du renouveau comme à chaque fois. Et puis Longoria a la réputation d’être quelqu’un qui ne s’attache pas forcément aux joueurs. Il veut une équipe compétitive. On est en période de mercato fermé mais lui il est déjà concentré sur le mercato prochain. Il réfléchis à pallier ces trucs là. J’ai vu que ça parlais de Raphaël Guerreiro, qui est en fin de contrat (avec Dortmund). Donc je pense qu’il a déjà des idées. Il savait qu’il fallait faire vite pour avoir des latéraux, voir même des pistons. Il a réussi à le faire. Tu ne pouvais pas non plus les avoir à des prix dérisoires. On a fait avec ce qu’on pouvait, si on va en ligue des champions je pense qu’il prendra les joueurs qu’il faudra. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023).

On avait une stratégie avec Ribalta d’attendre la fin du mercato pour Ounahi

« Le calcul du prix d’un transfert est plus complexe que la somme. On fait du football avec nos moyens. On a joué avec la trésorerie, le salaire des joueurs, l’échelonnement… On voulait stabiliser les caisses et renforcer l’effectif. On doit prendre en considération le fait qu’il y a beaucoup de jeunes qui coûtent très cher. Les prix montent de plus en plus. Dans le marché des jeunes attaquants, on parler de chiffres très importants. Dans le cas d’Ounahi et Vitinha, il faut prendre en compte la volonté du joueur. Quand un joueur veut venir dans le club, tu es en position de force. Dans notre cas, on avait une stratégie avec Ribalta d’attendre la fin du mercato pour Ounahi. McCourt? On discutait toutes les semaines avec le conseil de surveillance pour expliquer les différents dossiers. La communication entre nous est très fluide. C’est bien d’avoir le support de notre propriétaire. J’ai expliqué à McCourt toutes les stratégies. Il a été un support sur tous les projets. On a communiqué avec transparence. Depuis le premier jour où on a expliqué notre projet, il était très content et à l’aise avec cette idée. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (02/02/2023)