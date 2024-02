OM : Longoria et McCourt clairement visés?

Ce jeudi l’Olympique de Marseille recevra le Shakhtar Donetsk au Vélodrome. L’Equipe affirme que l’ambiance sera électrique et que la direction sera visée.

L’Olympique de Marseille va jouer un match important ce jeudi face au Shakhtar Donetsk. Seuleemnt, il s’agit aussi de la première rencontre de Jean-Louis Gasset sur le banc après le départ de Gennaro Gattuso. Pour les supporters, cette instabilité devient trop problématique et ils comptent bien se faire entendre.

Comme l’expliquait ce jeudi le journal L’Equipe, les groupes de supporters devraient faire entendre leur voix grâce à des banderoles. Les joueurs ne seront pas les seuls visés puisque le quotidien sportif explique que Pablo Longoria et Frank McCourt sont aussi en ligne de mire.

🔹Les virages promettent ce soir aux joueurs, un accueil bruyant à coup de slogans et de banderoles, exaspérés par la tournure d’une saison surréaliste. La gronde des supporters devraient également être adressés à Pablo Longoria et Franck McCourt. (@lequipe) #OMShakhtar #TeamOM pic.twitter.com/ukLyjEUIQ3 — Infos OM (@InfosOM_) February 22, 2024

Longoria justifie l’absence de McCourt

#Longoria et le rôle de #McCourt : « On parle de stabilité mais il faut du pragmatisme. L’objectif et la responsabilité c’est de ne jamais dire que la saison va mal se terminer.

On doit faire le maximum pour bien finir la saison. Je vais être clair pour mes relations avec… pic.twitter.com/1FNvckJgve — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 20, 2024

Longoria a évoqué le rôle de McCourt : « On parle de stabilité mais il faut du pragmatisme. L’objectif et la responsabilité c’est de ne jamais dire que la saison va mal se terminer. On doit faire le maximum pour bien finir la saison. Je vais être clair pour mes relations avec McCourt. Un club de football n’a pas qu’un seul modèle de propriétaire. Certains vont à tous les matchs, d’autres à aucun. A Sassuolo, on ne voyait jamais le propriétaire et personne ne se posait la question. A la Juventus, personne de connaissait les membres de la holding qui possédait le club. Je parle avec le groupe McCourt toutes les semaines. On a un conseil de surveillance et je n’ai jamais vu un club où on parlait autant par semaine. »