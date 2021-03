OM : Longoria explique ce qu’il attend de la nouvelle commission technique

L’OM vient de publier un communiqué afin d’annoncer le nouvel organigramme du club. Le noveau président veut recentrer le club sur le terrain a défini les rôles de chacun après les départs d’Eyraud, Aldebert et Ouvrard…

Pablo Longoria est donc le président d’une commission technique qui « aura pour mission le pilotage de l’ensemble des départements sportifs, de la préformation aux équipes professionnelles. » Nasser Larguet est confirmé sans son rôle de directeur du Centre de Formation, David Friio est nommé Directeur Technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting et Matthieu Bouchepillon devient Directeur de la Performance en charge de la collecte et de l’analyse des données techniques. Le jeune président a aussi glissé quelques mots après l’officialisation de cette restructuration.

L’Olympique de Marseille présente la nouvelle organisation du secteur sportif. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 16, 2021

replacer le football et l’unité au centre du projet

«Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l’ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif. La réussite de ce projet ne peut passer que par l’unité, l’exigence de la performance et le respect de l’identité OM.» Pablo Longoria – source : OM.fr (16/03/2021)