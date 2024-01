OM : LONGORIA la fin d’un cycle ? quel fin de MERCATO ! MERLIN, TAVARES… DES JOUEURS OFFENSIFS ARRIVENT?

Rendez-vous à 17h30 ce jeudi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane et nos invités Thierry Mode et Belmel Bouzelifa! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

Le gros débat Mercato

Le départ de Sampaoli lié au sportif et à l’arrivée de Javier Ribalta :

« L’OM a changé de directeur sportif (Javier Ribalta est arrivé en juin 2022), et là j’ai compris que ce serait très difficile, que ce n’était plus le même projet. Et comme j’avais beaucoup d’affection et de reconnaissance pour le club, le président, le propriétaire aussi, j’ai préféré partir. Je me connais, je suis un obsessionnel et j’aurais été davantage frustré qu’heureux. » Source : l’Equipe

L’ avenir de Longoria est évoqué dans le journal l’Equipe : Décla

Le mercato géré par le duo Tessier – Benatia

Les dernières infos mercato :

– Les déclarations de de Pablo Longoria sur le nombre de recrues lors du mercato d’hiver.

– Quentin Merlin : l’OM travaille sur 3 joueurs à ce poste

– Nuno Tavares : Fabrizio Romano confirme

– Marcelino aimerait récupérer Ismaila Sarr : pas d’offres officiel, Longoria ouvre la porte à

son départ.

Le petit débat sur la CAN : 8 sur 8.

Pas forcément une bonne nouvelle pour l’OM

Agenda CAN

Avant match OM Monaco

Les absents : Gigot, Rongier, Nadir, Murillo + Les 8 CAN + Mughe

Quel Onze de Monaco

Quel Onze de l’OM