OM : LONGORIA LANCE LE MERCATO ! CHOC à LYON… Le président du FC Martigues est notre invité !

Ce jeudi nous étions en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane étaient accompagné par Jean-Charles De Bono, notre consultant et notre invité : Alain Nersessian. Le président du FC Martigues nous a parlé de son club qui est à la lutte pour obtenir une montée de Ligue 2 ! Le déplacement à Lyon est aussi au programme, les paris mais aussi la formation olympienne et le mercato avenir. Et la FAQ en fin d’émission.

Débat Foot Marseille, FC Martigues : se développer dans l’ombre de l’OM

Avant match Lyon – OM

– Lyon, nouvelle dynamique ?

– Le dernier onze, les joueurs en forme …

– Quel onze pour Tudor ? Quid de Vitinha et Kaboré ?

– Infos mercato de l’Equipe

Paris avec Bet Clic

Gros débat : Se développer dans l’ombre de l’OM …

– Grosse saison pour le FC Martigues

– 2 place pour 5 (classemnt très serré avec Dunkerque et Concarneau mais aussi Red Star et Versaille)

– Un mot sur Foued Kadir (39 ans)

– Comment préparer le statut pro la saison prochaine ?

– Marignane pourrait monter en N1 (premier de N2), la région retrouve des couleurs …

– La possibilité de travailler avec l’OM, se faire prêter des jeunes du centre de formation ?

– Aussi voir ses meilleurs éléments aller à l’OM ?

FAQ

