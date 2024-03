OM : « Longoria ne s’est pas posé cette question-là, il l’a fait ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Présent sur le plateau de DFM lundi, notre journaliste Benjamin Courmes est revenu sur la décision de limoger Gattuso pour ensuite installer Gasset. Il souligne le choix fort de Longoria d’encore changer de coach.

Benjamin Courmes estime que si Longoria a une fâcheuse tendance à renouveler les joueurs et les entraineurs, sa faculté à prendre des décisions forte a été bénéfique. « Ce que je voulais dire par rapport à Longoria, on lui reproche de changer beaucoup de choses dont un turnover énorme d’entraineurs, joueurs… Mais si ‘il n’y a pas encore une fois ce changement, si il ne prend pas cette décision de changer d’entraineur… Peut être qu’un autre président ne l’aurait pas fait, il se serait peut être dit, « on a déjà changé 3 fois d’entraineur, si j’en prend u 4e cela va être ma responsabilité… ». Longoria ne s’est pas posé cette question-là, il l’a fait. »

« Longoria n ‘a pas peur de prendre des décisions quand il doit trancher il tranche » #OM #TeamOM #MercatOM

Le lien de l’intégralité de l’émission en com ci-dessous : pic.twitter.com/mFvEdLuCRz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 5, 2024

A lire : OM : Le club se prépare à l’arrivée de Marcelino et tente un coup pour le Virage Nord !

A lire : Prêté OM : Grosse frustration pour Vitinha !

Invité ce lundi dans DFM, l’acteur Moussa Maaskri estime que Jean Louis Gasset est un bon choix et il explique pourquoi. « Je suis un inconditionnel, j’aime beaucoup Gasset. J’aime beaucoup la personne et je sais ce qu’il diffuse. C’est un mec qui parle français, il n’y a pas de problème de communication, c’est important d’avoir un entraineur qui comprend ce que tu dis, qui communique avec toi. Il connait le club, il connait la région, c’était le choix qu’il fallait faire. Je pense que cela joue sur les performance des joueurs. Regardez le match que fait Balerdi face à Clermont, il y a plein de joueurs qu’on a senti un cran au dessus, Ounahi aussi un peu plus investi. C’est une bonne chose, il a peut être fallu 4 entraineurs pour y arriver… tant que l’on y arrive. »

Il a peut être fallu 4 entraineurs pour y arriver

« Il y a plein de joueurs qu’on a senti un cran au dessus avec Gasset, c’était le choix qu’il fallait faire ! » Moussa Maaskri #OM #TeamOM #MercatOM

Le lien de l’intégralité de l’émission en com ci-dessous : pic.twitter.com/zLTiPEejZU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 5, 2024

Ce dernier avait aussi estimé que l’équipe a du retard car l’effectif est trop modifié lors de chaque mercato. « Qu’est ce que l’on paye aujourd’hui ? On paye le fait que depuis 3 ou 4 ans on a un effectif qui change à presque 100%. Tu veux construire ou pas ? Il faut être concret et là tu le payes. On va attendre les deux prochains matches pour voir ce que cela donne. Mais on a pris du retard ! »

Tu veux construire ou pas ? — Maaskri