OM : Longoria ne veut pas s’avancer sur le système de jeu que va mettre en place Sampaoli…

Après le recrutement de Gerson et de Mattéo Guendouzi au milieu de terrain, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli commencent à dessiner le nouveau visage de l’OM. Hier, le président olympien n’a pas voulu répondre à notre question sur le système de jeu que va mettre en place son coach…

Le mercato olympien s’agite ces derniers jours. Après les récentes arrivées de Gerson et de Mattéo Guendouzi, l’OM comptabilise désormais cinq milieux de terrain dans son effectif. En plus de ses deux recrues, Jorge Sampaoli devrait également pouvoir compter sur Boubacar Kamara, Pape Gueye et Valentin Rongier la saison prochaine. Toutefois, le technicien argentin devrait vraisemblablement modifier son système de jeu face à l’embouteillage au milieu de terrain. Hier après-midi, Pablo Longoria a été interrogé à ce sujet, mais il n’a pas voulu répondre à la place son entraineur…

« Naturellement, depuis que Jorge Sampaoli est arrivé, on a commencé à projeter l’équipe de cette saison. On avait dit dans plusieurs conférences de presse que le vrai OM de Sampaoli commencera pendant la saison qui arrive. C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes. Lors de la construction de l’effectif, on doit s’adapter de la meilleure façon possible à l’engagement du coach et à la façon dont il veut jouer. Anticiper la façon dont il va jouer, ce n’est pas mon discours, c’est le discours du coach. Vous pourrez lui demander dès que vous aurez la possibilité de lui parler. Notre responsabilité, c’est surtout de recruter des joueurs pour donner au coach toutes les possibilités afin qu’il développe son idée de jeu. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (08/07/2021)

mes ÉQUIPES JOUENT HABITUELLEMENT EN 4-3-3 – JORGE SAMPAOLI

Cependant, Jorge Sampaoli avait donné quelques indications en conférence de presse la saison dernière sur le système qu’il pourrait mettre en place la saison prochaine. Le système préférentiel de l’Argentin serait le 4-3-3. Avec les recrutements de Gerson et de Mattéo Guendouzi, cela pourrait lui permettre de développer son idée de jeu dans de bonnes conditions.

« Je ne suis pas très habitué à jouer avec deux attaquants, je suis plus habitué à jouer sans avant-centre. Quand on a deux pointes, on perd en construction. Pour créer du jeu, il faut construire. Au départ, les différentes hauteurs de jeu nécessitent d’avoir des joueurs pour créer du jeu. Mais, s’il faut faire entrer un deuxième attaquant, on le fera. Le 3-5-2 que l’on utilise actuellement est adapté à notre équipe. Mes équipes jouent habituellement en 4-3-3. Ce qui ne changera pas, c’est que je veux des joueurs qui savent jouer sur des espaces larges, pas seulement dans le dribble. Les joueurs qui viennent ici doivent savoir dans quel projet de jeu tactique ils vont devoir s’inscrire. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/2021)