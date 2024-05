OM: Longoria, Papin et Boli aux commémorations du drame de Furiani

Pablo Longoria va se rendre à Bastia, ce dimanche, pour commémorer le 32e anniversaire du drame de Furiani, la plus grande catastrophe du sport français. Le président olympien fait le déplacement en Corse avec Jean-Pierre Papin et Basile Boli, respectivement entraîneur de l’équipe réserve et ambassadeur du club. Deux illustres anciens qui auraient dû être titulaires lors de cette demi-finale de coupe de France contre le Sporting Club de Bastia le 5 mai 1992. Une rencontre qui n’a finalement jamais eu lieu en raison de l’effondrement d’une tribune, faisant 19 morts et 2 357 blessés.

🔹Pablo Longoria va se rendre à Bastia, demain, pour commémorer le 32e anniversaire du drame de Furiani. Le président olympien fait le déplacement en Corse avec Jean-Pierre Papin et Basile Boli. 🙏 (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/ox4DLeN6OX — Infos OM (@InfosOM_) May 4, 2024